Es ist ein gewohntes Bild, das sich am Mittag des Karfreitag am Holiday Haus an der Lütsche betet. Alle Parkplätze sind belegt. Ein Blick auf die Autokennzeichen verrät, die Besucher kommen nicht nur aus dem Ilm-Kreis, sondern aus halb Thüringen. Auch viele Wanderer und Spaziergänger lenken ihre Schritte gezielt an den Stausee, denn sie wissen: Am Karfreitag veranstaltet der Angelsportverein Frankenhain dort sein traditionelles Räucherfest.