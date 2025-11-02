Freitagmittag am Holidayhaus an der Lütsche-Talsperre. Es herrscht reges Gedränge. Gerade gehen die letzten geräucherten Forellen über die Theke. Rund 400 Stück haben die Angler an diesem Vormittag verkauft – allesamt im Vorfeld selbst geräuchert. Auch Fischbrötchen, Fettbrot und selbst gebackener Kuchen finden guten Absatz. Wer es weniger fischig mag, stärkt sich mit Bratwurst. Und so mancher nutzt die recht milden Temperaturen, bleibt erst einmal sitzen und lauscht der Blasmusik.