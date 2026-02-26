Frank Weinelt ist schon seit neun Uhr vor Ort. „Ich habe alles sauber freigelegt“, sagt der Meininger Geschichtsprofi nicht ohne Stolz. Am geplanten Standort für die überlebensgroße Georg-Statue von Markus Lüpertz am Meininger Theatermuseum gibt es Aufregung. Mit Weinelt stehen Donnerstagmittag mehrere Interessierte an dem mit einem Absperrzaun umgrenzten Areal, das der Bagger für die Setzung eines Fundaments unter der Grasfläche aushob.