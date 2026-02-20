Auf die Arbeit an seiner Skulptur angesprochen, zeigt sich der Künstler entspannt. „Die ist fertig und wird gerade in Bronze gegossen“, sagt Markus Lüpertz im spontanen Gespräch auf dem Weg vom Rathaus zum Theater. Bis zur Premiere seiner Oper „Das Rheingold“ am 27. März wohnt er in jener Ferienwohnung in Meiningens Innenstadt, die er seit Beginn seiner Arbeiten mit der Inszenierung der Oper „La Bohème“ im Dezember 2021 bezogen hat. „Die ist toll“, lobt seine Südthüringer Bleibe auf Zeit jener Mann, der zu den bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart zählt.