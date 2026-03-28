Meiningen setzt dem Theaterherzog Georg II. ein Denkmal im Stil des römischen Kaisers Julius Cäsar. In Anwesenheit ihres Schöpfers Markus Lüpertz und rund 400 Zuschauern ist die mit Spannung erwartete zwei Meter große Statue aus Anlass des 200. Geburtstags des einstigen Herrschers von Sachsen-Meiningen am Samstagmittag enthüllt worden. Sie grüßt die Besucher Meiningen nun von ihrem Standort am Theatermuseum neben Schloss Elisabethenburg, der Residenz der Meininger Herzöge.