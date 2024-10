Für viele Deutsche mag das Lüften selbstverständlich sein, aber in den USA stößt die Idee auf großes Interesse und sorgt gleichzeitig für amüsierte Reaktionen. In sozialen Medien wird die deutsche Leidenschaft für das Lüften schon seit Jahren liebevoll verspottet, vor allem von Expats. Ein besonders humorvolles Beispiel lieferte der Social-Media-Creator Zac Ryan (@zacxcviii), der in Stuttgart lebt. Bereits 2022 drehte er ein beliebtes Reel, in dem er die deutsche Lüftungskultur auf die Schippe nahm. Mit einem Augenzwinkern zeigte er, wie in Deutschland bei jedem Wetter die Fenster aufgerissen werden – und dabei am besten noch eine ordentliche Brise durch die Wohnung pfeifen soll.