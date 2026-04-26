Auf der Buslinie 217 zwischen Hildburghausen und Heldburg entsteht zum 1. Mai 2026 ein neues durchgehendes Wochenendangebot bis ins oberfränkische Seßlach. Damit werden zusätzliche umsteigefreie Fahrtmöglichkeiten an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen geschaffen. Die Erweiterung ist Teil der im Dezember 2025 neu geordneten und ausgebauten Wochenendverkehre der Linien 216 und 217, die in enger Abstimmung zwischen den Landkreisen Hildburghausen und Coburg sowie der Werrabus-GmbH umgesetzt wurden.