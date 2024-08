Wegen ihrer musikalischen Ehemänner gehören Hella Pleier und Gisela Gießler irgendwie gefühlt auch immer schon zum Musikverein Benshausen dazu. So wie das bei den meisten Partnerinnen und Partnern auch der Fall ist. Schließlich halten sie für das Hobby, für das viel Freizeit investiert wird, nicht nur Rücken frei, sondern sind fleißige Unterstützer. Etwa zu Konzerten, auf Reisen oder zu Veranstaltungen packen sie mit an, wo immer Hilfe nötig ist. Bereits für die Generationen vorher spielte in den Familien die Blasmusik eine gewichtige Rolle. So gehörte Gisela Gießlers Vater Heinrich Ußfeller zu den Gründungsmitgliedern. „Dadurch war ich mit der Musik bereits von Kindesbeinen an verbunden“, sagt sie. Ihr Mann Werner spielte Trompete und Tuba. Das war bei Hella Pleier ähnlich. Ihr Großvater wurde zu Beginn der 1930er Jahre musikalischer Leiter. Edmund Brunngräber spielte selbst bei der Militärkapelle und gab sein Wissen wiederum in Benshausen weiter, indem er interessierte Männer unterrichtete. Ihr Mann Josef, denn jeder im Ort unter dem Namen Bepp kennt, gehörte seit 1947 dazu. Er spielte Trompete, Xylophon, Schlagzeug, Akkordeon.