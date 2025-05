Ludwigsvorstadt München: Mann zündet schlafenden Obdachlosen an - versuchter Mord

München (dpa/lby) - In München soll ein 47-jähriger Obdachloser die Kleidung eines anderen schlafenden Obdachlosen angezündet haben. Dem 47-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Demnach hielt der Mann am Mittwoch ein brennendes Feuerzeug an die Kleidung des 57-Jährigen, der an einer Münchner Bushaltestelle schlief. Zeugen bemerkten das Feuer und löschten die Flammen den Angaben zufolge mit Wasser aus Flaschen, die sie dabeihatten. Sie wählten den Notruf.