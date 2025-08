Weil der Wahlausschuss an seiner Verfassungstreue zweifelt, ist der AfD-Politiker Joachim Paul nicht als Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen am Rhein zugelassen worden. Dies beschloss das für die Zulassung zustöndige Gremium am Dienstag mit sechs zu eins Stimmen.