Laschet: Europa muss diplomatisch mit Russland reden

Für Deutschland und Europa bedeute diese amerikanische Politik vor allem eines: Man müsse über europäische Souveränität reden. Aus Sicht von Laschet heißt das, militärisch stark zu sein. Und - mit Blick auf die Ukraine - müsse man in Form einer europäischen Initiative "aber trotzdem diplomatisch auch mit Russland reden. Anders wird Europa keine Rolle spielen". Dies sei weniger eine Aufgabe für einen Bundeskanzler, eher brauche es einen europäischen Beauftragten, "der sich auch nicht gleich mit Putin treffen muss, sondern vielleicht eine andere Ebene". Ohne Gespräche werde sich der Krieg nicht lösen lassen.