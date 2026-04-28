Gmund am Tegernsee - CDU-Außenpolitiker Armin Laschet hat das Wirken von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg massiv kritisiert. Der Schaden für die gesamte Wirtschaft sei riesig - ein substanzieller Fortschritt durch Trumps Eingreifen nicht in Sicht, sagte er beim Ludwig-Erhard-Gipfel in Gmund am Tegernsee. "Das erste Ziel ist jetzt, die Straße von Hormus wieder freizubekommen. Ja, dann ist man da, wo man vor dem Krieg war. Die war seit Jahrzehnten frei", betonte der ehemalige CDU-Chef. Wenn das der erste große Erfolg sei, dann sei "das alles ein Flop gewesen".