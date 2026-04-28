Ludwig-Erhard-Gipfel: Goetz-Weimer wirft AfD Diffamierung von Erhard-Gipfel vor

In diesem Jahr kaum Spitzenpolitiker unter Gipfelgästen

An der Veranstaltung am Tegernsee hatten in früheren Jahren regelmäßig Bundesminister und andere Spitzenpolitiker, darunter auch Kanzler Friedrich Merz (CDU), teilgenommen. Infolge der Kritik entschieden sich aber in diesem Jahr die meisten Politiker gegen eine Teilnahme. Goetz-Weimer gab sich kämpferisch und kündigte an, "Politikern von links wie rechts außen, von Linken und der AfD erhalten hier bei uns hingegen keine Bühne, auch 2026 nicht". Die AfD versuche seit Jahren, am Gipfel teilnehmen zu dürfen, die Attacken seien somit "eine durchschaubare politische Kampagne".