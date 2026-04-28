Ludwig-Erhard-Gipfel: Goetz-Weimer wirft AfD Diffamierung von Erhard-Gipfel vor

Gmund am Tegernsee - Zum Auftakt des Ludwig-Erhard-Gipfels hat Gastgeberin und Verlegerin Christiane Goetz-Weimer eine politische Kampagne gegen ihren Verlag und die Großveranstaltung am Tegernsee beklagt. "Wir hatten durch die Berufung meines Mannes in die Bundesregierung eine Phase scharfer Kritik", sagte sie in ihrer Eröffnungsrede. Sie warf insbesondere der AfD und Wettbewerbern eine gezielte Diffamierung vor. "Das ist, politischer und wirtschaftlicher Wettbewerb hin oder her, gar nicht in Ordnung."