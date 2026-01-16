Ludwig-Erhard-Gipfel Goetz-Weimer beklagt Diffamierung von Erhard-Gipfel

"Der Staatskanzlei sind wir keine Antwort schuldig geblieben"

Wichtig ist Goetz-Weimer aber, dass sowohl die Prüfung der Staatskanzlei als auch eine eigene interne Überprüfung des Verlages keine Beanstandungen ergeben habe: "Der Staatskanzlei sind wir keine Antwort schuldig geblieben. Rechtlich und ethisch ist schlichtweg alles in Ordnung." Bei der Weimer Media Group gelte ein "klarer Code of Conduct".

Dass Söder seinerseits dennoch von einer "Grauzone" und offenen Fragen sprach, versteht Goetz-Weimer nicht als Kritik. Dass seine "Kommunikation zum Gipfel von einigen dann so wahrgenommen wurde, dass er meinem Mann und der Bundesregierung etwas auswischen wollte, wollte man bestimmt missverstehen".