Ludwig-Erhard-Gipfel: Gauck fordert Mentalitätswandel der Deutschen

Gmund am Tegernsee - Angesichts der wachsenden Bedrohungen für die Demokratie in Deutschland fordert Alt-Bundespräsident Joachim Gauck ein Umdenken in der Gesellschaft. "Wir brauchen so etwas wie einen umfänglichen Mentalitätswandel hin zu dem Bewusstsein, wir haben Werte geschaffen, die es wirklich wert sind, sie zu verteidigen", sagte Gauck in seiner Rede auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. Diese neue Entschlossenheit müsse sich nicht nur in der Politik der neuen Bundesregierung wiederfinden.