Gmund am Tegernsee - Kanzleramtschef Thorsten Frei hat eine politische Zusammenarbeit von CDU und der Linkspartei kategorisch ausgeschlossen und gibt sich selbstkritisch. "Also erstens, als CDU haben wir einen Unvereinbarkeitsbeschluss seit 2018", sagte der CDU-Politiker auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel in Gmund am Tegernsee. Er kenne keine Bestrebungen, das zu ändern - dies könne ohnehin nur ein Bundesparteitag tun. "Ich weiß von niemandem, der das will", so Frei.