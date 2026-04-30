Ludwig-Erhard-Gipfel: Frau von Erdogan-Rivale Imamoglu fordert Hilfe von der EU

"Spreche zu Ihnen aus meiner Zelle"

Ekrem Imamoglu bedankte sich schriftlich für die Würdigung und Anteilnahme: "Ich bin heute nicht persönlich bei Ihnen. Ich spreche zu Ihnen aus meiner Zelle in Silivri. Schon allein meine Stimme heute zu erheben, ist ein Kampf. Denn sie wollen mich nicht nur einsperren, sondern auch zum Schweigen bringen." Er bezeichnete das Vorgehen gegen seine Person als gezielte Kampagne, "um einen politischen Gegner zum Schweigen zu bringen" und um Angst zu verbreiten. Zugleich gab er sich hoffnungsvoll, dass die Freiheit auch in der Türkei wieder die Oberhand gewinnen werde.