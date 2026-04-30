Ludwig-Erhard-Gipfel: Frau von Erdogan-Rivale Imamoglu fordert Hilfe von der EU

Gmund am Tegernsee/Istanbul - Die Frau des seit mehr als einem Jahr inhaftierten türkischen Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu, Dilek Imamoglu, fordert von der EU mehr Einsatz für ihren Mann. "Der Fall von Ekrem Imamoglu muss von den europäischen Institutionen verfolgt, beobachtet und thematisiert werden", sagte sie in einer Videobotschaft für den Ludwig-Erhard-Gipfel der Weimer Media Group am Tegernsee. Schweigen bedeute in diesem Fall, sich mitschuldig zu machen. Aus Sicherheitsgründen hatte Dilek Imamoglu sich gegen eine persönliche Teilnahme am Tegernsee entschieden.