Ein Mann wäre anders behandelt worden

Brosius-Gersdorf betonte, sie sei in der Debatte anders behandelt worden, als es bei einem Mann der Fall gewesen wäre: "Was mich eigentlich im Nachhinein am meisten gestört und verstört hat, ist, dass mir von Medien, aber auch aus Reihen der Politik vorgeworfen wurde, dass ich überhaupt öffentlich aufgetreten sei als Wissenschaftlerin, dass ich meine Wissenschaft in die Öffentlichkeit transferiert hätte." Dabei sei ihr vorgeworfen worden, "exponiert, profiliert und selbstbewusst" gewesen zu sein und ihr Aktivismus sowie ein politisches Wirkungsbedürfnis. Bei einem Mann wären diese Eigenschaften als souverän, durchsetzungsstark und Führungsqualitäten gewertet worden.