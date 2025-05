Ludwig-Erhard-Gipfel: Alt-Bundespräsident Wulff fordert Prüfung von AfD-Verbot

Gmund am Tegernsee - Nach der Einstufung der gesamten AfD als gesichert rechtsextremistisch fordert Alt-Bundespräsident Christian Wulff zügig eine weitere Prüfung hin zur Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens. Grundlage dafür sei, dass der Bericht des Verfassungsschutzes darlege, dass die AfD "aktiv zur Beseitigung der demokratischen Grundordnung, der freiheitlichen Grundordnung, Beiträge leistet", sagte der CDU-Politiker auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel in Gmund am Tegernsee. Wulff kündigte an, den Bericht selbst auch studieren zu wollen.