Bunt war der Sportplatz in Helba an diesem grauen, tristen Morgen, bei kühlen herbstlichen Temperaturen. Die Schüler der Ludwig-Bechstein-Grundschule wirbelten mit ihren farbenfrohen Sporttrikots umher, teilweise sogar noch mutig mit kurzen Hosen. An diesem Dienstag wollten sie sich von ihrer besten Seite zeigen und zum Schulsportfest die vorderen Plätze belegen. Etwa 160 Kinder der ersten bis vierten Klassen der Grundschule vom Stadtgebiet Jerusalem waren dabei, um sich in den aufgestellten Disziplinen zu messen. Schlagballweitwurf, Sprint, Tauziehen, Seilspringen, Standweitsprung: Sportarten, an denen sie Spaß hatten. Denn gelacht wurde viel und sichtlich groß war die Freude, als die Mitschüler beim Sprint nach befeuerten Zurufen beflügelt die Zielgeraden durchlaufen.