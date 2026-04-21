Mit „Gabriel“ ist ein neuer Luchs im Thüringer Wald unterwegs. Das Männchen wurde am vergangenen Donnerstag nahe Oberhof ausgewildert, wie der Thüringer Landesverband des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Dienstag mitteilte. Gabriel ist der siebte Luchs, der innerhalb eines Auswilderungsprojekts im Thüringer Wald freigelassen wurde. „Mit ihm wächst die noch junge Population im Thüringer Wald weiter – ein wichtiger Schritt für die Rückkehr der scheuen Katze nach Thüringen“, so der BUND Thüringen.