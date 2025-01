Vor gut 150 Jahren wurde der letzte Luchs im Thüringer Wald geschossen. Heute leben wieder vier Katzen in der Region. Im vergangenen Jahr wurden sie in Oberhof ausgewildert. Und sie bleiben nicht die einzigen. In den rumänischen Karpaten sind die Fallen schon wieder scharf geschaltet. Luchse, die dort hineintappen, ziehen um in den Thüringer Wald.