In den zurückliegenden Monaten kam es auffällig häufig zu Begegnungen von Menschen mit Luchsen in Thüringen. Für Silvester Tamás, dem Koordinator auch des Nabu-Luchsprojektes, ist das ein sehr gutes Zeichen: „Durch unsere Bemühungen und die vieler anderer Akteure ist Thüringen ein richtiges Luchsparadies geworden. Spätestens seit 2024 gab es viel mehr Luchssichtungen und Begegnungen mit Luchsen als in den ganzen Jahren zuvor“, sagt der Mann, der zuletzt auch einen Informationsabend in Masserberg zum Thema Wolf bestritten hatte („Freies Wort“ 29. April).