Dass die Luchs-Begegnung als vermutlich einmalig bleibendes Erlebnis wohl für immer zu den faszinierendsten in ihrem Leben gehören wird, das wurde Sandro Schüler und seinem Sohn Tom Reuß erst später klar. Die ersten Sekunden empfand der 24-Jährige eher als Überforderung. „Diese Situation war mir suspekt, wenn du plötzlich vor einem wilden Tier stehst, mit dem man ja nun nicht alle Tage zu tun hat“, sagte er.