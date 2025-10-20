 
Neuzugang beim Landessportbund

Nadin Czogalla verantwortet ab dem Jahreswechsel als Geschäftsführerin die Themenbereiche Sportentwicklung, Ehrenamt und Sportjugend.

LSB beruft Vorstandsmitglied: Neuzugang beim Landessportbund
Neu im LSB-Vorstand: Nadin Czogalla. Foto: Landessportbund Thüringen

Nadin Czogalla wird zum 1. Januar 2026 neues Mitglied des dreiköpfigen Vorstandes beim Landessportbund Thüringen. Diese Entscheidung traf das LSB-Präsidium bei der jüngsten Sitzung in Erfurt. Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin und ehemalige Leistungssportlerin im Eisschnelllauf ist bereits seit 2004 im Landessportbund tätig – zunächst als Pressereferentin, später als Referentin Grundsatzfragen und zuletzt als Geschäftsbereichsleiterin für Vereinsentwicklung und Ehrenamt. Die 46-jährige Czogalla folgt auf Kerstin König, die den LSB auf eigenen Wunsch verlassen und neue berufliche Wege einschlagen wird.

„Nadin Czogalla ist mit ihren langjährigen und sehr vielfältigen Erfahrungen im organisierten Sport eine hervorragende Nachbesetzung für unseren Vorstand“, sagte LSB-Präsident Stefan Hügel. „Nachdem wir die Aufgabenverteilung im Vorstand mit dem bevorstehenden Ausscheiden von Kerstin König gut analysiert und für die Zukunft neu aufgestellt haben, sind wir froh, eine Expertin in den Bereichen Sportentwicklung und Ehrenamt gewonnen zu haben, die nicht nur im Thüringer Sport ausgezeichnet vernetzt ist.“

Czogalla wird als Geschäftsführerin im Vorstand die Themenbereiche Sportentwicklung, Ehrenamt und Sportjugend verantworten. Die Arbeitsschwerpunkte liegen dabei auf der Umsetzung strategischer Prozesse im Verband und mit den Mitgliedsorganisationen sowie der konzeptionellen Weiterentwicklung in den Themenfeldern.