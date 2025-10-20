LSB beruft Vorstandsmitglied: Neuzugang beim Landessportbund

Nadin Czogalla wird zum 1. Januar 2026 neues Mitglied des dreiköpfigen Vorstandes beim Landessportbund Thüringen. Diese Entscheidung traf das LSB-Präsidium bei der jüngsten Sitzung in Erfurt. Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin und ehemalige Leistungssportlerin im Eisschnelllauf ist bereits seit 2004 im Landessportbund tätig – zunächst als Pressereferentin, später als Referentin Grundsatzfragen und zuletzt als Geschäftsbereichsleiterin für Vereinsentwicklung und Ehrenamt. Die 46-jährige Czogalla folgt auf Kerstin König, die den LSB auf eigenen Wunsch verlassen und neue berufliche Wege einschlagen wird.