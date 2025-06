LQBTQI+ Angst, Widerstand - Wie Transpersonen unter Trump leben

Schon seit Mitte Mai sind in der Stadt daher viele Regenbogensymbole zu sehen: Sie hängen als Flaggen an Laternen und in Schaufenstern, finden sich als Straßenbemalung neben Zebrastreifen und Radwegen und schmücken als Girlanden viele Außenbereiche der Restaurants. Doch was bedeutet es, in diesen Zeiten Pride zu feiern?

"Es bedeutet Widerstand", sagt Nicholas, ohne lange zu überlegen. Dieses Jahr würden zwei Dinge gleichzeitig passieren: Einerseits das Feiern und andererseits der Widerstand und das Sicherstellen, dass "wir einen Platz haben, dass wir gleiche Rechte bekommen".

Fest erreicht an diesem Wochenende Höhepunkt und Abschluss

Nicholas lebt eigentlich im US-Bundesstaat Georgia, er ist Schauspieler, Autor und Trans-Aktivist. Aktuell befindet er sich in Washington, weil er den Nationalen Marsch für die Sichtbarkeit von Transpersonen mitorganisiert. Die Partnerveranstaltung der Worldpride findet am letzten Tag des Festivals an diesem Sonntag statt. Einen Tag nach der bunten Worldpride-Parade, die an diesem Samstag durch belebte Straßen der Hauptstadt zieht.

"Sicherheit ist unsere oberste Priorität beim Marsch", betont Nicholas. In Zusammenarbeit mit Worldpride arbeite sein Team sorgfältig daran, diese zu gewährleisten.

Zuerst soll es eine eigene Kundgebung geben. Der Transmann erwartet dazu mehrere Tausend Personen aus dem ganzen Land. Dann soll gemeinsam zu einer zentralen Abschluss-Veranstaltung der Worldpride gelaufen werden, einem großen Freiheitsmarsch auf der National Mall.

Mit Start am Lincoln Memorial soll der am Weißen Haus vorbei zum Kapitol führen. Nicholas‘ Erwartung daran ist so eindringlich wie existenziell: "Washington, D.C., und der Welt zeigen, dass man Transmenschen nicht auslöschen kann und wird."