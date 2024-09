Unterschiedliche Mitmachaktionen lassen es nicht langweilig werden. Unter anderem wird es die Möglichkeit geben, Fledermauskästen zu bauen, Buttons zu gestalten, an einer Streuobstjagd teilzunehmen, den Lebensraum Streuobstwiese kennenzulernen und einige weitere tolle Angebote. Informieren kann man sich zu den Projekten des Landschaftspflegeverbandes und der Natura 2000-Station, des Naturschutzgroßprojektes Thüringer Kuppenrhön und des Biosphärenreservats Rhön. Wer sich ein Stück Streuobstwiese mit nach Hause nehmen möchte, findet sicherlich etwas bei den Ständen des kleinen Markttreibens. Eine Kleinigkeit zu essen wird es ebenfalls geben. Das Fest wird in diesem Jahr im Rahmen des ENL-Projekt „Geflügelte Vielfalt“ veranstaltet. Geflügelte Vielfalt deswegen, weil die Lebensraumentwicklung und -erhaltung für gefährdete Fledermäuse und Vögel in Streuobstwiesen im Fokus steht. Neben der praktischen Arbeit in verschiedenen erhaltenswerten Obstbeständen wie Entbuschung, Mistelbekämpfung und Baumschnitt ist es Ziel des Projektes, den Lebensraum Streuobstwiese in all seinen Facetten in der Öffentlichkeit in den Fokus zu rücken. Das Fest bietet eine Gelegenheit die Vielschichtigkeit des Themas den Gästen näher zu bringen. Weitere Infos finden sich auf der Internetseite oder per direktem Kontakt, Telefon (036946 20656, E-Mail info@lpv-rhoen.de . www.lpv-rhoen.de