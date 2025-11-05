Eine perfide Betrugsmasche greift in der Region um sich. Vor allem ältere Menschen erhalten telefonisch oder digital die Mitteilung, sie hätten eine hohe Geldsumme gewonnen oder ein naher Angehöriger sei in Not. Um den vermeintlichen Gewinn zu erhalten oder eine „Kaution“ zu zahlen, sollen sie Geschenkkarten im Wert von mehreren hundert bis tausend Euro kaufen und die Codes an die Anrufer weitergeben. Der versprochene Gewinn bleibt aus, der Verwandte ist wohlauf – doch das Geld ist verloren.