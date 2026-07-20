Das erste Stück Kirchhofsmauer ist fertig, die Sandsteine sauber, die Fugen geschlossen, der schädliche Bewuchs entfernt – rechtzeitig zur Oberlinder Kirchweih. Fertig ist aber noch nichts, denn der größte Teil ist noch offen. Dem ersten sollen bald neue Bauabschnitte folgen, was auch etwas mit dem Kirchweihfest zu tun hat. Einen besonderen Gast kündigte Pfarrerin Veronika Schlemmer an, die gerade im Festgottesdienst über Gastfreundschaft gepredigt hatte.