Lottogewinne: Thüringen im Glück: Rekordausschüttung für Lottospieler

Ob Zusatzlotterie Super 6, der Klassiker 6aus49 oder die europäische Lotterie Eurojackpot - die Spieler hätten im vergangenen Jahr eine beachtliche Serie von 23 Großgewinnen eingestrichen, hieß es. Mit vier Gewinnen ab 100.000 Euro seien die meisten davon in den Wartburgkreis geflossen. Favorit bei den Thüringer Spielern bleibe die Tippabgabe in den landesweit rund 650 Lotto-Annahmestellen. Eine wachsende Zahl an Spielern gehe aber auch online. Neben einer Webseite bietet Lotto Thüringen seit vergangenem Mai eine App an, über die Tipps direkt vom Handy abgegeben werden können.