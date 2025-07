Exakt 599.580,90 Euro gehen nach Thüringen. Der Gewinn wurde bei der Mittwochsziehung von Lotto 6aus49 am 30. Juli 2025 in der Gewinnklasse 2 erzielt. Das teilte die Pressestelle Thüringer Staatslotterie am Donnerstag mit. Der Gewinner hat seinen Spielschein in einer Annahmestelle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt abgegeben.