Leipzig (dpa/sn) - Auf dem Rückweg aus dem Urlaub hat eine Frau aus dem Landkreis Zwickau von ihrem Millionengewinn bei Lotto erfahren. Als sie hörte, dass ein Gewinn in den Landkreis Zwickau gehe, habe sie gleich gedacht: "Jetzt hat es geklappt", erzählte sie beim Gewinnergespräch, wie die Sächsische Lotto-GmbH in Leipzig mitteilte. Sie hätte sofort ein starkes Bauchgefühl gehabt. Bei einer Eurojackpot-Ziehung im Mai hatte die Frau demnach gemeinsam mit ihrer Mutter mehr als vier Millionen Euro gewonnen.