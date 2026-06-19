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Lottogewinn Im Urlaub: Sächsin gewinnt mit Mutter Lottomillionen

Urlaub vorbei, Konto voll: Eine Frau aus Zwickau erfährt vom gemeinsamen Millionengewinn mit ihrer Mutter auf der Rückreise. In Dresden warten dagegen noch vier Millionen Euro auf den Gewinner.

Lottogewinn: Im Urlaub: Sächsin gewinnt mit Mutter Lottomillionen
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Im Urlaub: Frau aus Sachsen knackt Eurojackpot mit Mutter. (Symbolbild) Foto: Inga Kjer/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Auf dem Rückweg aus dem Urlaub hat eine Frau aus dem Landkreis Zwickau von ihrem Millionengewinn bei Lotto erfahren. Als sie hörte, dass ein Gewinn in den Landkreis Zwickau gehe, habe sie gleich gedacht: "Jetzt hat es geklappt", erzählte sie beim Gewinnergespräch, wie die Sächsische Lotto-GmbH in Leipzig mitteilte. Sie hätte sofort ein starkes Bauchgefühl gehabt. Bei einer Eurojackpot-Ziehung im Mai hatte die Frau demnach gemeinsam mit ihrer Mutter mehr als vier Millionen Euro gewonnen.

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Tippschein und Nachrichten mehrfach geprüft

Sie habe dann gleich ihre Mutter angerufen und gemeinsam mit ihr den Spielschein geprüft und die Zahlen mehrfach verglichen, wie es weiter hieß. Zudem recherchierten sie noch einmal die Nachrichten. 

Mit ihrem Millionenglück wollen die Gewinnerinnen nun sehr besonnen umgehen, erklärten sie laut der Lotto-GmbH. "Vier Millionen Euro sind sehr, sehr viel Geld", sagte einer der beiden Gewinnerinnen bei Sachsenlotto. Sie möchten ihr gewohntes Umfeld behalten, ihren Lebensraum schützen und in Ruhe entscheiden, wie sie mit dem Gewinn umgehen. Daher sollten auch keine weiteren Angaben zu privaten Verhältnissen, Familie oder Beruf veröffentlicht werden.

Millionengewinn aus Dresden bisher nicht angemeldet

Bei der Ziehung im Mai es auch einen Millionengewinn in Dresden gegeben. Dieser sei aber noch nicht angemeldet worden, teilte Sachsenlotto mit. Der Tipp war demnach kurz vor Annahmeschluss abgegeben worden und war nur für die Ziehung Ende Mai gültig.

"Vielleicht liegt der Spielschein noch ungeprüft zu Hause, während der neue Millionär oder die neue Millionärin noch ganz entspannt den Alltag genießt – ohne zu ahnen, dass längst mehr als vier Millionen Euro warten", sagte eine Sprecherin von Sachsenlotto. 

In diesem Jahr haben schon vier sächsische Lottospieler Millionengewinne abgeräumt. Ende März gingen im Lotto "6 aus 49" rund 1,1 Millionen Euro in den Erzgebirgskreis. Mitte Mai war zudem ein Dresdner beim Eurojackpot erfolgreich und erzielte 1,65 Millionen Euro.