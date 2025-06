Es lag mehr als einmal ein Hauch von Wehmut über dem Meininger Marktplatz. Mit einer Abschlussveranstaltung sollte die Lotto Thüringen Ladies-Tour noch mal gefeiert und all jenen gedankt werden, die geholfen hatten, sie zu dem zu machen, was sie war – ein in der ganzen Welt bekanntes Radrennen und damit Aushängeschild für den Freistaat Thüringen. Gekommen waren ehemalige Fahrerinnen, Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow, Bürgermeister von Etappenstädten, Sponsoren und auch viele Radsportfreunde. Es gab viele emotionale Momente. Zum Beispiel auch der 16-minütige Memory-Film mit Höhepunkten aus all den Rundfahrt-Jahren.