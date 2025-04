Lotto-Mittel für den Sport: Erstmals mehr als zehn Millionen

1860 Vereine haben im letzten Jahr profitiert

„Mit der Erhöhung, für die wir uns die letzten Jahre eingesetzt haben, wird man den dynamischen Personalkosten ebenso gerecht wie den gestiegenen Bedarfen der Vereine“, erklärt Thomas Zirkel. Der LSB-Hauptgeschäftsführer verweist dabei auf die ausgezahlte Vereinsförderung in Höhe von 2,45 Millionen Euro an insgesamt 1860 Thüringer Sportvereine im Jahr 2024. „Das sind fast 500 000 Euro mehr als noch vor drei Jahren. Das liegt vor allem am Mitgliederzuwachs nach der Corona-Pandemie, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich“, freut sich Zirkel und verweist darauf, dass erstmalig über 50 Prozent der 7- bis 14-Jährigen aktuell Mitglied in einem Thüringer Sportverein sind. Mit derzeit 385 073 Mitgliedern in 3207 Vereinen erzielte der Thüringer Sport im zweiten Jahr in Folge einen neuen Mitgliederrekord.