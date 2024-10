"Verdammt große Summe"

"Das ist schon eine verdammt große Summe", zitiert Lotto Bayern die Mittelfränkin. Sie hatte inklusive Bearbeitungsgebühr insgesamt 12,90 Euro investiert. "Ich spiele seit Jahren denselben Schein - immer die gleichen Zahlen. Jetzt überlege ich, was ich mache - aber in Ruhe", betonte die Gewinnerin im Gespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. Lotto wolle sie auch in Zukunft weiterspielen. Das gehöre zu ihren Routinen. Allerdings werde sie nicht mehr auf die gewohnten Zahlen setzen.