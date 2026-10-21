Dass ihr Sprung in die Selbstständigkeit nun wirklich schon drei Jahrzehnte her ist, kann sie selbst kaum glauben. Katrin Truckenbrodt schaut an die Stirnseite ihres kleinen Ladens. Da hängt das große Poster wie ein Beweis dafür, dass sie tatsächlich schon so lange ihr Geschäft führt, in dem Zeitungen, Zeitschriften, Tabak, Zigaretten und auch Lottoscheine, mit dem man sein Glück, das große Los zu ziehen, herausfordern kann. Da steht es Gold auf Schwarz: „Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. 30 Jahre LoLiTa. 30 Jahre Selbstständigkeit.“ Das Poster hat ihr Mann Kai Truckenbrodt für sie kreiert. Genauso wie den Namen LoLiTa. Was wie ein Frauenname klingt, sind einfach die jeweils die zwei Anfangsbuchstaben von Lotto, Literatur und Tabak. Unter diesem Namen firmiert die 59-jährige Suhlerin nun schon drei Jahrzehnte lang. Aber nicht von Anfang an in dem Supermarkt Kaufland, in dem sie nun für ihre Kunden da ist.