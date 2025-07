München (dpa/lby) - Zehn Millionärinnen und Millionäre und 64 Gewinne von mehr als 100.000 Euro - das ist die Bilanz des ersten Halbjahres von Lotto Bayern. Insgesamt seien mehr als 300 Millionen Euro als Gewinne ausgeschüttet worden, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mit. Am meisten Geld ging an einen Spielteilnehmer aus Unterfranken: Rund 40,7 Millionen Euro war der Spielschein in der Lotterie Eurojackpot wert.