Die Thüringer Lottospieler scheinen derzeit eine wahre Glückssträhne bei Lotto 6aus49 zu haben. Die vergangene Samstagsziehung (02.08.) brachte bereits den nächsten Großgewinn in den Freistaat. Ein Glückspilz tippte die 6 Richtigen in der Gewinnklasse 2 und kann sich nun über 764.922,30 Euro auf dem Konto freuen. Der Spielauftrag wurde in einer Lottoannahmestelle im Saale-Orla-Kreis abgegeben.