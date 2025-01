Der anonyme Spielauftrag aus einer oberbayerischen Annahmestelle mit der Losnummer 190090 und der Internetspielauftrag mit der Losnummer 015843 wurden am Dienstag in München gezogen - und machten die beiden Glückspilze um eine Million Euro reicher. Zusätzlich gehen laut Staatlicher Lotterie- und Spielbankverwaltung 100.000 Euro an eine noch unbekannte Person. Diese hatte ihren Spielauftrag im Landkreis Würzburg abgegeben und mit der Losnummer 129018 den Glückstreffer in der zweithöchsten Gewinnklasse erzielt.