Drei Jahre Arbeit – das ist eine lange Zeit. Und eine intensive, in der Claudia Katrin Leyh sowohl die künstlerischen Ideen für das Denkmal als auch die Hand-Arbeit zu dessen praktischer Umsetzung im Blick haben musste. Am Ende steht ein fertiges Lothar-Späth-Denkmal für Jena. Fast am Ende. Denn noch sind die überlebensgroße Skulptur und die kleinere Cleverle-Figur sowie die großen Ringe im Trockenen untergestellt. Im Mai werden sie in Jena am Carl-Zeiß-Platz aufgestellt. Dann kommt der ganz große Moment für die Künstlerin aus der Rhön.