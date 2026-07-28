Lost Places: 22-Jähriger bricht durch Dach und stürzt in die Tiefe

Da seine Begleiterin ihn nicht erreichen konnte, bat sie die Anwohner eines nahegelegenen Wohnhauses darum, den Notruf zu wählen. Laut Polizei konnte der 22-Jährige erst nach intensiver Suche im Gebäude lokalisiert werden. Die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr habe mehrere Türen beschädigen müssen, um den Verletzten zu finden, hieß es. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Gegen den Mann wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.