Sinzing (dpa/lby) - Ein junger Mann ist durch das Dach einer stillgelegten Fabrik gebrochen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei wurde er schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge erkundete der 22-Jährige zusammen mit einer 20 Jahre alten Frau ein stillgelegtes Fabrikgelände in Sinzing (Landkreis Regensburg). Als er auf das Dach stieg, sei er durchgebrochen und rund fünf Meter ins Innere des Gebäudes gestürzt.
Lost Places 22-Jähriger bricht durch Dach und stürzt in die Tiefe
dpa 28.07.2026 - 17:03 Uhr