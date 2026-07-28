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Lost Places 22-Jähriger bricht durch Dach und stürzt in die Tiefe

Bei einer Erkundungstour auf einem alten Fabrikgelände betritt der junge Mann ein altes Dach - und bricht durch. Höhenretter der Feuerwehr finden ihn erst nach intensiver Suche.

Lost Places: 22-Jähriger bricht durch Dach und stürzt in die Tiefe
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Der 22-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Sinzing (dpa/lby) - Ein junger Mann ist durch das Dach einer stillgelegten Fabrik gebrochen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei wurde er schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge erkundete der 22-Jährige zusammen mit einer 20 Jahre alten Frau ein stillgelegtes Fabrikgelände in Sinzing (Landkreis Regensburg). Als er auf das Dach stieg, sei er durchgebrochen und rund fünf Meter ins Innere des Gebäudes gestürzt.

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Da seine Begleiterin ihn nicht erreichen konnte, bat sie die Anwohner eines nahegelegenen Wohnhauses darum, den Notruf zu wählen. Laut Polizei konnte der 22-Jährige erst nach intensiver Suche im Gebäude lokalisiert werden. Die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr habe mehrere Türen beschädigen müssen, um den Verletzten zu finden, hieß es. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Gegen den Mann wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.