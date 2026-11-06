Das Kreischen von Motorsägen hat zur Wochenmitte die Schmalkalder Straße in Brotterode erfüllt. Arbeiter sind auf einen Schuttberg gestiegen und haben eine Reihe von Bäumen entfernt. Schöner geworden ist das Grundstück mit den Resten eines Kellergeschosses deswegen aber nicht. „Es ging um die Verkehrssicherheit“, sagte Bürgermeister Kay Goßmann, der die Aktion schon vor Wochen angekündigt hatte. Die Sorge um die Standsicherheit der Bäume war groß, es hätte gefährlich werden müssen.