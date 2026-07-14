Es war im November 2021, als Sandra Kiesewetter einen ungewöhnlichen Laden in Ilmenau eröffnete: Den Unverpacktladen Lose&Lecker. Mitten in der Fußgängerzone gelegen, gibt es in dem Geschäft allerlei unverpackte Lebensmittel, die Kunden in selbst mitgebrachten Verpackungen abfüllen können. Aber auch Waschmittel, Kosmetika und Co. gehören zum Sortiment. Seit Kurzem aber zieren die Geschäftsscheiben Plakate mit der Aufschrift: „Lose&Lecker schließt zum 31. Dezember“. Darauf angesprochen, bestätigt Sandra Kiesewetter diese Nachricht. „Es trägt sich nicht“, begründet sie.