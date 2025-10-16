Berlin - Biathletin Franziska Preuß hat ihre Teilnahme bei der Premiere des Loop-One-Festivals in München abgesagt. Die 31-Jährige hatte sich vor einigen Wochen aufgrund eines Sturzes einem chirurgischen Eingriff an der linken Hand unterziehen müssen. Zwar verlaufe die Heilung gut und die Verfolgungs-Weltmeisterin aus Bayern habe ihr Training planmäßig und ohne längere Pause fortsetzen können. Preuß hat aber weiterhin Probleme beim Stehendschießen, sodass ein Wettkampfstart nicht möglich ist. Für die Weltcupgesamtsiegerin rückt Anna Weidel nach, wie der Deutsche Skiverband mitteilte.