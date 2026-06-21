Draußen dämmert der Sommerabend, drinnen glitzert und rauscht es. Spitze raschelt über den Holzboden, Schleier fliegen durch die Luft, Sneakers blitzen unter weißen Röcken hervor. Dann erklingt „I Will Survive“ – und innerhalb weniger Sekunden gibt es kein Halten mehr. Frauen tanzen, lachen, singen mit. In Reurieth im Alten Saal von Silke Armann wird an diesem Abend nicht geheiratet. Hier wird gelebt. Und zwar richtig.