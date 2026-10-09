Wie toxisch ist dieser Stoff?

Die weibliche Hauptfigur Christine steht in dem Musical zwischen zwei Männern - dem Phantom und Raoul -, die über sie bestimmen wollen. Sie agiert in dieser Dreiecksgeschichte lange Zeit wenig selbstbestimmt.

Das Phantom ist eine Art Stalker, betrachtet Christine wie ein Eigentum, das es kontrollieren will. Die Wünsche der Frau zählen nicht. Der Psychoterror und die emotionale Erpressung (die Frau soll ihn, "das Monster", mit ihrer Zuneigung "erlösen") werden im Stück jedoch als große romantische Liebe verklärt. Dabei handelt es sich wohl eher um männliche Gewalt und toxisches Verhalten.

Wann kam Webbers "Phantom" wohin?

Webbers Musical feierte am 9. Oktober 1986 in London Premiere - im Her Majesty's Theatre. Nach dem Tod der Queen und mit dem jetzigen König Charles heißt es His Majesty's Theatre. Das Phantom läuft dort nach wie vor.

In New York lief das Stück von Januar 1988 bis April 2023 im Majestic Theatre. "The Phantom of the Opera" gilt am Broadway als das am meisten gespielte Stück (fast 14.000 Aufführungen).

Die deutschsprachige Erstaufführung war in Wien - am 20. Dezember 1988 im Theater an der Wien (mit Alexander Goebel als Phantom).

In Deutschland wurde das Stück zum ersten Mal am 29. Juni 1990 im eigens dafür gebauten Theater Neue Flora in Hamburg aufgeführt (anfangs mit Startenor Peter Hofmann). Es blieb elf Jahre.

Von November 2002 bis Mai 2004 wurde die deutsche Version auch in Stuttgart gespielt, von Ende September 2005 bis März 2007 in Essen.

Von Ende November 2013 bis Ende September 2015 kehrte "Das Phantom" nach Hamburg zurück, von November 2015 bis September 2016 war es in Oberhausen zu sehen.

Was hat es mit der Neuinszenierung in Köln auf sich?

Zum ersten Mal seit zehn Jahren kommt das Musical bald auf eine Bühne in Deutschland zurück - und zwar nach Köln in den Musical Dome (ab 5. November).

Es handelt sich um eine Neuinszenierung des britischen Theater- und Musical-Produzenten Cameron Mackintosh, der am 17. Oktober 80 wird.

Seine Neuinszenierung von 2012 (der Kronleuchter fällt nun zum Beispiel direkt aufs Publikum beziehungsweise in dessen Richtung und nicht mehr auf die Bühne hinunter) wurde schon in Großbritannien, Nordamerika und Australien bejubelt. In Wien lief sie von März 2024 bis zum 28. Juni 2026.

Übrigens: Auch in seinem Spielort, dem Ort der Handlung, also in Paris, wird das Musical derzeit wieder gezeigt - im Théâtre du Gymnase Marie Bell, das rund anderthalb Kilometer von der Garnier-Oper entfernt liegt.