Der Lokführer bemerkte den ungewöhnlichen Passagier aber schon nach kurzer Zeit und legte in Erfurt-Ost einen Nothalt ein. Der 40-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß, wurde dann aber von den Polizisten ausfindig gemacht. Er begründete seine Fahrt außen am Zug mit der Sorge um sein teures Fahrrad - was laut Polizei auch die Videoaufnahmen vom Bahnhof bestätigten.