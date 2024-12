Erfolgreich auf zwei Rädern

Nachwuchs-Radsportler Victor Wedekind war wieder sehr schnell unterwegs – und erfolgreich. Es waren tolle Tage vor allem bei den Deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Berlin. In der Juniorenklasse U 19 fuhr er viermal unter die Top-5. Krönung war der Titel in der Vierer-Mannschaftsverfolgung mit dem Thüringer Team. Der 18. Meininger Cycling-Marathon – es war der vorerst Letzte, was eine traurige Nachricht ist – war rekordverdächtig. Bei heißen Beats schwitzten sechs Stunden lang die insgesamt 207 Teilnehmer (Rekord) in den verschiedenen Teams. Auf 55 Rädern (Rekord) wurden 7290 Kilometer (Rekord) zurückgelegt. Der Erlös von insgesamt 1200 Euro wurde schon traditionell gespendet. Aber auch die Jüngsten waren sehr aktiv. So waren mehr als 700 Kinder im Juni bei der Sportabzeichen-Tour im Meininger Stadion dabei.