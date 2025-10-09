Es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre im Haus von Ehepaar Hocke. Das Wohnzimmer gleicht neben Couch und Fernseher eher einer kleinen Bibliothek. Bücherregale reichen vom Boden bis an die Decke, vollgestellt mit Werken zu Mozart, Schubert und Brahms. Unzählige Programmhefte lehnen aneinander, hier und da hängen einige Notenblätter aus Buchseiten heraus. Ein hölzerner Dirigierstab thront auf einem kleinen Sockel. An den Wänden hängen in Bilderrahmen eingefasste Titelblätter alter Programmhefte und auch im Treppenhaus säumen gerahmte Bilder die Wände des Aufgangs und liefern einen Blick in die Vergangenheit. In der Ecke steht ein Regiestuhl, auf dem viele Personen unterschrieben haben und darüber hängt das Bild eines Orchesters, von dem jedes Mitglied freudestrahlend in die Kamera lacht.