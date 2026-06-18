Der Sonnberger Kreistagsableger des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ darf künftig mitwirken bei der Ausschussarbeit. Zur Sitzung am 10. Juni bestätigte eine Mehrheit der Mitglieder des Kreistags, Thomas Schröder einen Sitz im Kreisausschuss zuzuerkennen. Derweil darf Silke Winkler im Ausschuss für Gesundheit und Soziales bzw. Janine Bauersachs im Ausschuss für Landkreisentwicklung, Wirtschaftsangelegenheiten und ÖPNV Platz nehmen.