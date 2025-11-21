Die Zeiten, in denen man sich als Steinach-Korrespondent einen Wolf schrieb beim scharfen Hin und Her in Stadtratssitzungen, sie scheinen passé. Zum dritten Mal heuer war der öffentliche Teil des Beisammenseins in weniger als 20 Minuten erledigt.
Drei Beschlüsse ohne Aussprache, dazu weder Anfragen noch Mitteilungen oder Bürgerfragen. Nur sieben Minuten dauerte der öffentliche Teil im Rathaussaal.
